Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində kadr dəyişiklikləri olub.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, BŞİH-in başçısı Eldar Əzizovun əmrinə əsasən, “Bakı Şəhər İşığı” Elektrik Şəbəkə Müəssisəsinin direktoru Təyyar Abdullayev vəzifəsindən azad edilib.

İcra başçısının digər əmri ilə onun yerinə Eldar Eldarov gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.