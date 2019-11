Türkiyədə daha bir ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Afyonkarahisarda sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində 2 nəfərin öldüyü, 21 nəfərin isə yaralandığı bildirilib.

Hadisəni törədən sürücülərin kimliyi hələki bilinmir.

