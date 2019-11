Tərtər rayonunda bir nəfər dəm qazından ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində baş verib.

Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, 1969-cu il təvəllüdlü Nəbiyev Nəbi Səməd oğlu Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndində olan evin həyətindəki hamamda çimərkən dəm qazından boğularaq ölüb.

N.Nəbiyevin meyiti hamamda aşkar edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

