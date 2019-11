Çində kömür mədənində faciə baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkənin cənubunda yer alan Şanşi əyalətində bir kömür mədənində qaz sıxışması nəicəsində partlayış olub. Partlayış nəticəsində 35 nəfər işçinin olduğu mədəndə 15 nəfərin öldüye, 9 nəfərin isə yaralandığı bildirilib.

