Bakı birinciliyi üzrə növbəti oyunlar keçirilib

13 noyabr 2019-cu il tarixində start götürmüş 2006-2007 təvəllüdlü qızlar arasında keçirilən Bakı birinciliyində növbəti oyunlar keçirilib.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azəri komandası Azərreyl 1-in, Xətai isə Azərreyl 2-ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

Azəri komandası Azərreyl 2-ni, Azərreyl 1 isə Xətaini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

6 komandanın (UGİM, Xətai, Azərreyl 1, Azərreyl 2, Abşeron, Azəri) iştirak etdiyi yarışa Azəri komandası liderlik edir.

Qeyd edək ki, dairəvi sistemlə keçirilən birincilikdə ən çox xal qazanan komanda Bakı birincisi olacaq.

