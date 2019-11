Bakıda “Gənclik” metrostansiyası yaxınlığında yerləşən tuneldə baş verən qəza anı kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yük maşını tunelin sərt döngəsinə sürətlə daxil olub.

Nəticədə, idarəetməni itirərək aşıb. Hadisə nəticəsində sürücü xəsarət alıb. (Avtosfer.az)

