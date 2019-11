Diaspor Komitəsinin adı dəyişdiriləcək? - TƏKLİF

“Azərbaycanda Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsi var. Onun adı hər yerdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi gedir. Hətta müzakirəyə çıxardığımız qanun layihəsində də təsis edilən medalın “Diaspor fəaliyyətində xidmətlərinə görə” nəzərdə tutulduğu qeyd olunur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deputat Rafael Hüseynov deyib.



Deputat bildirib ki, dünyanın bir çox ölkələrində bu söz diaspora kimi işlədilir: “İngilis, rus dilində də bu ifadə belə işlənir. Diaspor sözü isə hidroksitlərə, kimyəvi birləşmələrə, maddələrə verilən addır. Təbii ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi hidroksitlərlə işləmir. Komitənin fəaliyyəti xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə bağlıdır. Düşünürəm ki, bu ifadə həm Azərbaycan dilində, həm də komitənin adında rəsmi olaraq diaspor deyil, diaspora yazılmalıdır”. (azvision.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.