"Arıqlama çayı, bu bir biznesdir" - Tanınmış dietoloq

BAKU.TV-nin efirində həftə içi beş gün saat 10:00-da yayımlanan Baku Live verlişinin bugünki qonağı tanınmış dietoloq Tutu Zeynalova olub.

Metbuat.az bildirir ki, o, dieta ilə bağlı xanımları daha çox narahat edən məqamlara toxunub. Aparıcı sosial şəbəkələrdə tez-tez reklam olunan, arıqlamaq üçün çaylar haqqında verdiyi suala isə o belə cavab verib.

“Hər il milyardlarla pul xərclənilir, elmi çalışmalar aparılır, toplantılar aparılır və bu məsələnin həlli yolu axtarılır. Gəlin hamımız arıqlama çayını içək, hamı arıq olsun. Bu bir biznesdir və çox üzülərək deyirəm ki, yalnış biznesdir ”.

Daha ətraflı videonu sizə təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.