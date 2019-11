Nazirlikdə struktur dəyişikliyi

İndiyə qədər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan Respublika Suni Mayalanma Mərkəzi nazirlik yanında Dövlət Toxum Fondunun tabeliyinə verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə nazirlikdən məlumat verilib.

Xatırladaq ki, Respublika Suni Mayalanma Mərkəzi 2017-ci ildə Göygöl rayonunda yaradılıb.

Məqsəd ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində ölkədə heyvan mənşəli məhsulların istehsalını artırmaq, mal-qaranın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq, süni mayalanma tədbirlərinin həyata keçirilməsini sürətləndirməkdir. (Report)

