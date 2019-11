Rusiyanın Penza şəhərində avtomobil “yerə batıb”.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə baş verən ərazidə yerin altında istilik şəbəkəsi olub.

Asfaltın altında qaynar suya düşən avtomobili qaldırıcı kranın köməyilə çuxurdan çıxarıblar.

Ren TV-nin məlumatına görə, faciə nəticəsində iki nəfər həyatını itirib.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

