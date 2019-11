Bakıda zəncirvari yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə Dərnəgül şossesində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan 24 saylı marşurut avtobusu yolun kənarında dayanan “Hyundai” markalı avtomobillə toqquşub. Daha sonra avtobus KİA markalı maşına dəyib.

Hadisə nəticəsində “Hyundai” markalı avtomobilin sürücüsü ağır xəsarət alıb. Yaralı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıb.

Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.