Azərbaycan yığma komandasının və "Sabah" klubunun futbolçusu Təmkin Xəlilzadə maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu azyaşlı uşağın fotosunu paylaşaraq, onu axtardığını deyib.

Təmkin uşaq barədə bu sözləri yazıb: "Nə gözəl azarkeşdir. Təəssüflər olsun ki, balacanın üzünü güldürə bilməsək də, bu gözəl dəstək üçün ona öz formamı hədiyyə etmək istəyirəm. Valideynləri və ya yaxınları məni izləyirsə, zəhmət olmasa əlaqə saxlasın".



