Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist İbrahim Məmmədov təyin edilib.

