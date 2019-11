Ermənistanın Tumanyan rayon polis şöbəsinin rəisi tutulub.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, Tumanyan rayon polis şöbəsinin rəisi Lernik Qiqolyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, L. Qiqolyan 2018-ci ildə Tumanyan rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. (apa)

