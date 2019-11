Çində "Range Rover"in yeni variantı hazırlanıb - FOTOLAR

Çində "Range Rover" markalı avtomobilin 10 dəfə ucuz başa gələn və orijinaldan heç də fərqlənməyən modeli hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hunkt Canticie" adlandırılan lüks avtomobilin qiyməti cəmi 18 min ABŞ dollaradır və yalnız Çin bazarında satılması nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, çinlilər avtomobili hazırlayarkən dizaynının hüquqlarına malik olan Böyük Britaniya şirkətindən razılıq almayıblar.

Çinin istehsalı olan "Range Rover" modeli 218 at gücünə sahib iki litrlik benzin turbomühərriklə təchiz edilib.

Orijinal "Range Rover" Çində 173 min dollara başa gəlir və əksər insanlar belə bir avtomobili ala bilmirlər.

