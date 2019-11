ABŞ Polşadakı hərbi kontingentini 10 dəfə artırmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Mateuş Moravetski danışıb.

“Birləşmiş Ştatlar bizim ən güclü müttəfiqimizdir. Prezident Dudanın və Müdafiə nazirinin səyləri nəticəsində Polşadakı ABŞ hərbi kontingentinin 10 dəfə artırılmasına qərar verildi”, - baş nazir bildirib. (axar.az)

