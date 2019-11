Rusiyada oğluna toy edən azərbaycanlının qurban kəsməsi kəskin etiraza səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə həmin hadisənin videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri məsələ ilə bağlı polisə müraciət ediblər.

Xatırladaq ki, oğluna toy edəndən sonra qoyunun başını kəsən ataya qarşı cinayət işi açılıb. (oxu.az)

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

