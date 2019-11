Azərbaycanda yeni fındıq bağları salınır: yüzlərlə yeni iş yeri, bol məhsul gözlənilir

Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Şəki və Qax bölgəsində iki min hektardan çox meşə ərazisinin qırılaraq şumlanması ilə bağlı videogörüntülər yayılıb.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 49 illik icarəyə verilən bu torpaqlarda fındıq bağlarının salınması planlaşdırılır.

Nazirlikdən verilən məlumatda qeyd olunur ki, meşə fondunun açıq sahələrinin potensialından səmərəli istifadə etmək məqsədilə Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və bir sıra rayonların ərazisində olan açıq meşə sahələri aqrobağların salınması üçün uzunmüddətli icarəyə verilib.

“Bu da meşə örtüyünün artırılması, yeni iş yerlərinin açılması, meyvə bolluğunun təmin olunması, həmçinin əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Yeni salınacaq bağ sahələri müasir damcılı suvarma sistemləri ilə təmin olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən meşə fondunun açıq sahələrinin bundan sonra da uzunmüddətli icarəyə verilməsi davam etdiriləcək”, - Nazirliyin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru Ağaqardaş Qaraşov bildirib.

Artıq Şəki rayonu Cunud və Baş Layısqı, Bideyiz, Köbər Zəyit və Qaxın Qaşqaçay kəndləri yaxınlığındakı meşə fondu torpaqlarının bir neçə yüz hektarının şumlandığı bildirilir. Bu ərazilərdə işlərini həyata keçirən şirkətlərdən biri də “Monte Ferro Aqroparkı”dır. Adı çəkilən şirkət “AGA Group”un şimal qərb bölgəsindəki təmsilçiliyidir və Şimal Qərb regionunda ərazilərində geniş sahəni əhatə edən fındıq bağının salınması layihəsini həyata keçirir.

Şirkətin saytında yerləşdirilən məlumatdan aydın olur ki, təsis olunduğu gündən etibarən fındıqçılıq təsərüfatını yaratmaq məqsədilə 3000 ha torpaq sahələri əldə edilib. Hal hazırda heç vaxt, heç kim tərəfindən istifadə olunmayan əkinə və bağçılığa yarasız sayılan təqribən 1485 ha sahədə yeni fındıq bağları salınıb və salınmaqda davam edir. 2022 ci ilə kimi fındıq bağların ümumi sahəsi 5000 hektara çatdırılması planlaşdırılır. “Monte Ferro Aqroparkı” 2021-ci ildə müasir standartlara cavab verən fındıq emalı zavodunun tikintisini həyata keçirmək, fındıq yağının və fındıq qabıqlarından breket istehsalını planlaşdırır.

Qeyd edək ki, əvəllər həmin ərazilərdə meşə fonduna daxil olan torpaqlar istifadəyə tamamilə yararsız olub. “Monte Ferro Aqroparkı” tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəsmi müqavilə ilə 49 illik icarəyə götürülüb.

Xatırladaq ki, dövlət başçısı da keçirdiyi müşavirədə fındıqçılığın inkişaf etdirilməli olduğunu bildirmişdi və bununla bağlı tapşırıqlarını vermişdi.

