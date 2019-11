Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə müxalifət etiraz aksiyasını yenidən bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya parlament binasının qarşısında keçirilir. Etirazçılar aksiyanın keçirildiyi ərazidə əlavə çadırlar quraşdırıblar.



Qeyd edək ki, Gürcüstanın müxalifət partiyaları noyabrın 24-də izdihamlı mitinq keçirmək qərarına gəliblər.

