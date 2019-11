PKK/YPG terror təşkilatının “Barış Pınarı” hərəkatı bölgəsinə daxil olan ərazilərə təcavüz xarakterli hücumları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu çərçivədə terror təşkilatı Tel Abyadın Curn kəndində yerləşən məktəblərdən birinə mərmi atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 8-i yaralanıb.

