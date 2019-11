Bakı Dövlət Universitetində (BDU) təhsil alan aztəminatlı ailələrdən olan və valideynini itirmiş tələbələrə dəstək layihəsi çərçivəsində gündəlik biri 3 manat dəyərində yemək kuponu pulsuz olaraq verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov “Facebook” hesabında yazıb.



Onun sözlərinə görə, BDU-nun rektoru Elçin Babayev bununla bağlı müvafiq göstəriş verib. Qərar noyabrın 1-dən icra olunur.





