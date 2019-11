Nurməhəmmədovun atası: Bir arvadım var, ikincisi planlaşdırılır, üçüncüsü isə...

UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədovun atası və məşqçisi Abdulmanap Nurməhəmmədov “Mir” kanalına verdiyi müsahibədə tezliklə çoxarvadlı olacağını bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, o, öz açıqlamasında belə deyib:

“Daha üç yer boşdur: bir arvadım var, ikincisi planlaşdırılır, üçüncüsü isə... Bilmirəm, olacaqmı? Allah kişilərə müraciət edib: iki, üç, dörd nəfərlə evlənin. Sizcə, qadınlar inciyirlər? Əminliklə deyə bilərəm ki, bu, sizin üçün gizlidir və bilmirsiniz. Ümumiyyətlə, qadına həmişə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, çünki kiminsə qızı, bacısı, arvadı, anasıdır”, - deyə böyük Nurməhəmmədov bildirib.

Qeyd edək ki, mövcud Ailə Məcəlləsinə görə, Rusiyada evli şəxslərə daha bir nəfərlə nikaha icazə verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.