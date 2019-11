BTC ilə tranzit neftin nəqli azalıb

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə 26,11 mln. tona yaxın neft nəql edilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,6% azdır.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, hesabat dövründə BTC kəməri ilə 3,8 mln. tondan artıq tranzit nefti də nəql edilib. Bu, illik müqayisədə 30,6% azdır.

Komitənin məlumatına əsasən, ötən dövr ərzində Azərbaycanın magistral neft kəmərləri ilə 32,42 mln. tona yaxın neft nəql edilib (6,4%-lik azalma).

