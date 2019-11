Payız tətilindən sonra sabahdan orta məktəblərdə yenidən tədrisə başlanılacaq.

Metbuat.az-n məlumatına görə, məktəblilərin noyabrın 16-da başlayan 5 günlük payız tətili bu gün bitir.

Məktəblilərin növbəti tətilləri 27-31 yanvar-da (5 gün qış tətili), ibtidai siniflər üçün isə 1-5 mayda (5 günlük əlavə yaz tətili) olacaq.

