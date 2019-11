Bombardirlər açıqlanıb - AVRO-2020

AVRO-2020-nin başa çatan seçmə mərhələsinin bombardirlərinin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, baş tutan 250 oyunda ümumilikdə 801 qol vurulub.

Orta məhsuldarlığın 3,2-yə bərabər olduğu yarışda Harri Keyn hamıdan çox qol vurub. İngiltərə millisinin futbolçusu 12 dəfə fərqlənib.

Seçmə mərhələnin bombardirləri

1. Harri Keyn (İngiltərə) - 12

2-3. Eran Zahavi (İsrail), Kriştianu Ronaldo (Portuqaliya) – 11

4-5. Teemu Pukki (Finlandiya), Aleksandar Mitroviç (Serbiya) – 10

6. Artyom Dzyuba (Rusiya) – 9

7-9. Rahim Sterlinq (İngiltərə), Serj Qnabri (Almaniya), Jorjinyo Viynaldum (Hollandiya) – 8

10-11. Romelu Lukaku (Belçika), Con Makqin (Şotlandiya) – 7.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin bombardirləri Mahir Emreli və Ramil Şeydayev hərəyə 2 qol vurub.

