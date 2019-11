Bunu aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Hər şey daxil"də qonağı olan müğənni Günel Ələkbərovanın geyimini görərkən deyib.

Metbuat.az bildirir ki, Tolikin zarafatyana sözlərinə Günelin cavabı da özünü çox gözlətməyib:

"Çalışdım gecikməyim. Gör sənə sayğım o qədər böyükdür ki, evdən tez çıxdım. Yadımdan çıxıb, yubkamı altdan geyinməmişəm, evdə qalıb (gülür)". (milli.az)

Bu da Günelin sözügedən efir geyimi:

