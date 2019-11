Azərbaycanda nə qədər işsiz var? - RƏSMİ

Bu ilin noyabrın 1-i vəziyyətinə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 196,9 min nəfər olub ki, onlardan 4 945,1 min nəfəri məşğul əhali təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 1,11%, məşğul əhalinin sayı isə 1,18% təşkil edib.

2019-cu il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 78,7 min nəfər olub ki, onların 36,1%-i qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta məbləği 286,5 manat olub.

