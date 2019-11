Təhsil Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az bildirir ki, nazirlikdən verilən məlumata görə, Əfqan Abdullayev Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin Elm sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Əfqan Abdullayev yeni təyinatadək Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) Tədris İşləri üzrə prorektoru vəzifəsini icra edib.





