Sosial şəbəkələrdə Bakı metrosunda çəkilmiş görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə səhifələrində yayılan görüntülərdə gənc qız vaqonda rəqs edir. İstifadəçilərin bəzisi videonu pozitiv, bəziləri isə tənqidlə qarşılayıblar.

