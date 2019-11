Bakıda baş vermiş qəza anı kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Toyota Prado” markalı avtomobilin sürücüsü hərəkətdə olarkən “Opel” markalı avtomobilə arxadan çırpılıb.

Hadisəyə “Opel”in sürücüsünün sürəti azaltması səbəb olsa da, “Prado” sürücüsü də ara məsafəsini düzgün seçməyib.

“Opel” zərbədən sonra son anda digər nəqliyyat iştirakçısı ilə toqquşmadan yayınıb. (avtosfer.az)

