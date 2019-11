O, körpəsi ilə fotosunu “İnstagram” səhifəsində yayımlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı fotosunu belə şərh edib:

“Hər gün əlini göyə qaldırıb nitq söyləyir. Evimizin yeni qaydalarını özü müəyyənləşdirir. Xarakteri, hikkəsi, özünü sevməsi möhtəşəm görünür, vallah mən yalan olmuşam. Üzünü paylaşmağa da icazə vermir, deyir bir yaşım olmamış olmaz”.

