“Qayınanam restoranlarda oxumağı qadağan edib” - Elnarə Xəlilova - VİDEO

BAKU.TV-nin efirində həftə içi beş gün saat 10:00-da yayımlanan Baku Live verlişinin bugünki qonağı müğənni Elnarə Xəlilova olub.

Metbuat.az bildirir ki, söhbəti zamanı müğənni, şəxsi həyatı ilə bağlı sualları cavablandırıb, həyat yoldaşı və qayınanası ilə olan münasibətlərindən söz açıb.

“Üzük taxılan günü qayınanam çəkdi məni yataq otağına. Baldızım da orda idi. Onların yanında mənə dedi ki, bax sənə deyirəm, restoranlarda oxumağı falan yığışdır.

Bir iki məsləhət də verdi” Daha ətraflı videonu sizə təqdim edirik.

