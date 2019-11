Mehriban Əliyeva Dmitri Medvedev ilə görüşəcək

Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev noyabrın 21-də Moskvada Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyava ilə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə ticarət, iqtisadiyyat, elmi-texniki və mədəni-humanitar sferalarda əməkdaşlıqlar müzakirə ediləcək.

Qeyd edək ki, noyabrın 22-23-də Moskvada 10-cu Rusiya-Azərbaycan Regionlararası Forumu keçiriləcək.

Noyabrın 23-də VDNX-nin Kosmonavtika və Aviasiya Mərkəzində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko forumun plenar iclasını keçirəcəklər.

