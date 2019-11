Dünyaca tanınmış jurnal "GQ" "Men of The Year" buraxılışını dərc edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, buraxılış üçün 3 qapaq səhidə buraxılıb. Bunların birində "The İrishman" filmi ilə gündəmdə olan Robert de Niro ilə Al Paçino, digərində repçi Tyle The Creator yer alıb. Üçüncü qapaq üçün isə Cenifer Lopez poza verib.

Jurnal 50 yaşlı müsuqiçi və aktrisaya "İlin İkonası" seçildiyi üçün bu buraxılışda yer verdiklərini açıqlayıb.

