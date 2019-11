Futzal üzrə Birinci Liqada keçirilmiş “Baku Fans” – “Baku Fire-2” oyununda qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Baku Fans”ın üzvü Eldost Paşayev matçın gedişində onu cəzalandıran hakimi təhqir edib, həmçinin referini döyüb.

Buna görə futbolçuya 10 oyunluq cəza verib. (qafqazinfo)



