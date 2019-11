Bakıda gəlin maşını yanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə aeroport yolunda qeydə alınıb.

Toy üçün bəzədilmiş gəlin maşını qəfildən alışaraq yanıb. (apa)

