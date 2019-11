57 yaşı var, qocalmır - FOTOLAR

Rusiyanın Tolyatti şəhərində yaşayan Qalina Kuterevanın 57 yaşı var. Amma ilk baxışdan ona heç 30 yaş da vermək olmaz.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 yaşlı rus qadın qocalmamaqla hamını təəccübləndirir. Qalinanın sosial şəbəkə hesablarını cavanlara xas duruşu və fotoları bəzəyir.

Kutereva zarafatla gənclik iksiri tapdığını deyir. Zarafatsız danışmaq lazım gəlirsə, Qalina soyuğu sevməklə bu cür cavan qaldığını düşünür. Onun şortlarda, açıq geyimlərdə çəkdirdiyi şəkillərin əksəri qışa təsadüf edir. Kutereva qarı çox sevir və ən qısa geyimlərini hər yer ağa bürünəndə geyinir. Ümumiyyətlə, o, qışda yay geyimləri ilə gəzməyi xoşlayır.

Qalinanın dediyinə görə, uşaqlıqda sağlam olmayıb, çox xəstələnib. Gəncliyində həyat tərzini dəyişmək qərarına gəlib. Günlərin birində qış ayaqqabılarından, ardınca isti geyimlərdən imtina edib.

Qalinanın böyük qızı var. Amma qadın qızından da cavan gözləyir. Onları ən yaxşı halda bacı hesab edirlər. (bizimyol)



