Vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2019-cu ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun Kürdəmirdə, nazir müavini Sahib Məmmədovun Ucarda nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulu başqa vaxta keçirilib.

Qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.

