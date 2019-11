16-ci əsrdə Leonardo da Vinçi tərəfindən çəkilən məşhur "Mona Liza" tablosunun 17-ci əsrdə çəkilən kopyası Fransanın paytaxtı Parisdə hərraca çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "Sothebies" adlı hərrac evində tablo 552 min 500 avroya, yəni 611 min dollara satılıb.

Qeyd edək ki, tablo 1503-cü ildə çəkilməyə başlanıb və 200 ildən çoxdur Parisdəki Lüvr muzeyində saxlanılır.

