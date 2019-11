“ABŞ-ın bu qərarı məni təşvişə salmışdı” - Putin

Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2014-cü ildə Ukrayna böhranına görə Qərbin ilk sanksiyalarını işə salmasından təşvişə düşdüyünü etiraf edib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə “Rusiya çağırır!” investisiya forumunda çıxışı zamanı deyib.

O, milli maraqların və təhlükəsizliyin önəmli olduğu sahələrdə idxaldan asılılığın azaldıldığını söyləyib.

“Bu sanksiyaların ilk dalğası açıq deyim, məndə müəyyən təşviş yaratmışdı”- deyə Putin etiraf edib.

Bununla belə, Rusiya lideri idxaldan asılılıq sahəsində ciddi uğurlar əldə etdiklərini də vurğulayıb. (modern.az)

