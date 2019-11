Azərbaycanda oynamış futbolçu həbs olundu

"Bakı"nın sabiq futbolçusu Serxio Kontreras Pardo həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı "Koke" ləqəbli oyunçu vətəni İspaniyanın Estepona şəhərində polis reydi zamanı saxlanılıb.

Veteran hücumçu narkotik ticarəti ilə məşğul olan şəbəkəyə rəhbərlik etməkdə şübhəli bilinir. Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə, ümumilikdə 20-yə yaxın şəxs tutulub. Onlardan 1 tona yaxın, dəyəri təxminən 700 min avro olan həşiş aşkarlanıb. Narkotiklərin satışına Kokenin rəhbərlik etdiyi vurğulanıb. Onun hazırda Malaqadakı polis bölməsində saxlanıldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, Bakıda 2012-ci ildə çıxış etmiş Koke 4 il sonra karyerasını başa vurub. (fanat.az)

