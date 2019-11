Bu gün Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları Rusiya ilə sərhəddə ənənəvi “Sərhəd-qalxan” əməliyyatına başlayıblar.

Metbuat.az bildirir ki, bu haqda “Ria Novosti” agentliyinə hüquq mühafizə orqanlarında olan mənbə məlumat verib.

Əməliyyat Rusiya ilə Azərbaycanın birgə razılığı əsasında ölkənin şimal-qərb regionunda həyata keçirilir.

Rayonların girişində polis postları qurulub.

