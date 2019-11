Bu binanın sakinləri niyə susuz qalıb? SƏBƏB

Bakının Xətai rayonunda yerləşən bina sakinlərinin su ilə bağlı uzun zamandır üzləşdiyi problem aradan qaldırılır. Söhbət Xətai rayonu Zığ şosesi, bina 31-dən gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xətai Rayon Sukanal İdarəsinin rəisi Etibar İbrahimovaçıqlamasında bildirib ki, su borularının köhnəlməsi səbəbindən binanın bir hissəsi susuz qalıb.

Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə problemin həll ilə bağlı işlər başlayacaq:

"Artıq müvafiq tədbirlər görülüb və xətlərin dəyişdirilməsi üçün yeni materiallar sifariş verilib. Sifarişlər gələn kimi, ilk əlverişli hava şəraitində bu işlərə start veriləcək".

Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti Aparatının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Pənah İmanov da Trend-ə bildirib ki, binaya gedən borular qəzalı vəziyyətdədir, ancaq onların yenilənməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib:

"Yaxın vaxtlarda bütün problemlər aradan qaldırılacaq". (Trend)

