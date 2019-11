Türkiyənin Antalya şəhərində piyada səkidə hərəkətsiz dayanıb. Onun bu vəziyyətini görən bir satıcı polisə xəbər verib.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, polis turist olan şəxsə kömək üçün təcili yardım çağırıb.

Yanında çamadanı olan İran əsilli İngiltərə vətəndaşı Rza Drenkşaninin Antalyaya səyahət üçün gəldiyi məlum olub.

Xəstəxanaya getmək istəmədiyini bildirən turist hava limanına getmək üçün polisdən taksi pulu istəyib.

Polis onu xəstəxanaya müayinəyə göndərib.

