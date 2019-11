Putin əsəbiləşərək nazirə yaxınlaşdı və... - VİDEO

Rusiya prezidenti Vladimir Putin rus dili ilə bağlı keçirdiyi iclasda maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Putin iclas zamanı təhsil naziri Mixail Katyukova təhsildə ortaya çıxan müəyyən problemləri izah etməsini istəyib. Təhsil naziri ona ünvanlanan suala cavab versə də Putin "mənim sualımın cavabı bu deyil, sənin ümumiyyətlə bu barədə heç fikrin də yoxdur" deyərək onu danlamağa başlayıb. İclasın sonunda isə Rusiya prezidenti iti addımlarla təhsil nazirinə yaxınlaşaraq onunla emosional şəkildə söhbət etməyə başlayıb.

