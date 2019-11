Rusiya gəmilərimizin unitazlarını oğurlayıb - UKRAYNA

Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı İqor Voronçenko Rusiya tərəfindən qaytarılan Ukrayna gəmilərində unitazların yoxa çıxdığını bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, komandir “4channel”ə verdiyi müsahibədə gəmilərin Ukrayna ərazi sularına doğru yaxınlaşdığını bildirib.

İqor Voronçenko həmçinin qeyd edib ki, Rusiya tərəfi gəmilərin daxilini hissələrə ayıraraq plafonları, elektrik yuvalarını və unitazları çıxarıblar.

Hərbi Dəniz Qüvvələrlərinin komandanı Rusiyanı gəmilərə qarşı barbar münasibət bəsləməkdə ittiham edib. (oxu.az)

