Prezident onlara fəxri adlar verdi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi münasibətilə və şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

"Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Həşimov Nadir Əbdül oğlu

Məmmədov Vasif Gülbala oğlu

"Əməkdar müəllim”

Abdullayeva Minəvvər Musa qızı

Eyvazov Elşad Əli oğlu

"Əməkdar həkim”

Ağayev Canibəy Əli oğlu

Kalbalıyev Asif Əbil oğlu

Rəcəbli Təranə Zakir qızı

"Əməkdar jurnalist”

Əliyev Əli Nəcəfxan oğlu

"Əməkdar mühəndis”

Cəfərov Eldar Xudum oğlu

Mustafayev Ağasəf Abxan oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.