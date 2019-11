Məşhur belçikalı aktyor və idmançı, Hollivud ulduzu Jan-Klod van Damm Qəbələ rayonunda ona qoyulan heykəli öz "Facebook" səhifəsində paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azad Əliyev adlı sakin Vəndam kəndində aktyora ağacdan heykəl düzəldib.

J.K.van Damm buna görə öz təşəkkürünü bildirib:

"Daha bir real ölçüdə Jan-Klod van Damm heykəli. Bu dəfə Azərbaycanda, Vəndam kəndində. Təşəkkür edirəm!"



