Təbrizdə aksiyalar zamanı 15 polis əməkdaşı xəsarət alıb. 30 nümayişçi nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı Abidin Hurrem mətbuat konfransı zamanı belə deyib. O bildirib ki, aksiyalar zamanı dövlət binalarına ziyan vurulub.

Xatırladaq ki, İranda benzinin 3 dəfə bahalaşması etiraz askiyalarına yol açıb. Çox sayda insanın öldüyü deyilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

