20 metr qazdılar - Baxın nə çıxdı / FOTOLAR

Seneqalın cənubundakı Tomboronko kəndində yerli sakinlər qızıl axtarışına çıxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, çox sayda insan dəmir alətlərlə həyata keçirdikləri bir neçə saatlıq qazıntı işlərindən sonra ərazidə qızıl tapmağa müvəffəq olublar. Bildirilir ki, onlar 20 metr qazdıqdan sonra zinət əşyalarına rast gəliblər. Qızılın ümumi dəyərinin bir neçə yüz min dollar civarında olduğu deyilir.

Qeyd edək ki, yeraltı sərvətlərlə zəngin Tomboronko kəndində yerli sakinlər temperatur azalandan sonra axşamcağı qızıl axtarışına çıxırlar. Lakin onlar sadə alətlərlə 1 həftə ərzində cəmi bir quyu qazmağa müvəffəq olur. Orta hesabla hər 15-20 quyudan birində qızıl çıxır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.